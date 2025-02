Zoe Saldaña vence Melhor Atriz Coadjuvante no Crític's Choice Awards 2025 por seu papel em Emilia Pérez

Na noite desta sexta-feira, dia 7, Zoe Saldaña foi agraciada com o prêmio de Melhor Atriz Coadjuvante no Critics' Choice Awards por sua atuação no filme Emilia Pérez. A cerimônia, realizada no Barker Hangar em Santa Mônica, Califórnia, destacou os melhores do cinema e da televisão do último ano.

Em Emilia Pérez, Saldaña interpreta Rita Mora Castro, uma advogada talentosa que auxilia um chefe de cartel mexicano em sua transição de gênero, ajudando-o a desaparecer e assumir uma nova identidade como mulher.

A performance de Saldaña foi amplamente elogiada pela crítica, consolidando sua posição como uma das atrizes mais versáteis de Hollywood. O filme, dirigido por Jacques Audiard, combina elementos de musical e drama criminal, oferecendo uma narrativa única que cativou o público e os críticos.

Rita Mora Castro é uma advogada competente que, insatisfeita com sua carreira, vê uma oportunidade de mudança ao ajudar um poderoso chefe do crime a realizar seu desejo de se tornar a mulher que sempre quis ser. Sua personagem enfrenta dilemas éticos e pessoais ao se envolver profundamente na transformação de seu cliente.