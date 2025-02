Juiz quer bloquear temporariamente plano de Trump de colocar equipe da USAID em licença

Nesta sexta-feira, 7, um juiz federal dos EUA disse que bloqueará temporariamente a medida do governo de Donald Trump de colocar 2.200 funcionários da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID) em licença remunerada.

O juiz distrital Carl Nichols, nomeado por Trump, apoiou duas associações de funcionários federais ao concordar com uma pausa nos planos de colocar os trabalhadores em licença remunerada a partir da meia-noite de sexta-feira. As associações argumentam que Trump não tem autoridade para o desmantelamento de uma agência de ajuda com seis décadas de existência, consagrada na legislação do Congresso.

O presidente americano e seu aliado bilionário Elon Musk, que está administrando o Departamento de Eficiência Governamental (Doge, na sigla em inglês) com cortes orçamentários, têm sido os maiores críticos da USAID até agora, em um desafio sem precedentes ao governo federal e a muitos de seus programas.