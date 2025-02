Rússia reivindica controle de Toretsk, cidade mineradora no leste da Ucrânia

A Rússia reivindicou, nesta sexta-feira, 7, a captura da cidade mineradora de Toretsk, no leste da Ucrânia, em seu mais recente avanço na região de Donetsk, no leste ucraniano. Kiev, no entanto, não reconheceu que as tropas russas estejam no controle da cidade.

Toretsk fica localizada na província de Donetsk e tinha uma população de cerca de 30 mil habitantes antes da invasão russa, há três anos. O controle da cidade permitiria que as tropas russas impedissem o abastecimento do Exército ucraniano e avançassem ainda mais para o norte, segundo analistas militares.

O Kremlin vem ganhando terreno há mais de um ano nessa província industrial, onde tomou dezenas de cidades e vilarejos, a maioria deles abandonados.

Toretsk é o maior assentamento que Moscou afirma ter capturado desde a tomada de Avdiivka no final de fevereiro de 2024, há quase um ano. Mas um assessor de imprensa da 28ª brigada ucraniana, que estava lutando pelo controle de Toretsk, informou, no entanto, que as forças ucranianas não haviam sido movida de sua posição, o que ele disse que provavelmente teria acontecido se Toretsk tivesse sido tomada.

O DeepState, um mapa ucraniano de código aberto amplamente utilizado por militares e analistas, mostrou na quinta-feira à noite que as tropas ucranianas estavam no limite noroeste de Toretsk e ainda tinham alguns soldados dentro da cidade.

Blogueiros militares russos comemoraram a notícia, afirmando que a tomada deste local representa um passo importante para controlar o restante da província. O controle de Donetsk é um dos objetivos declarados do presidente russo.

Até agora neste ano, Kurakhove foi a primeira cidade significativa ser tomada pelo ataque da Rússia, depois que as forças russas capturaram Avdiivka e Vuhledar no ano passado. As forças russas no mês passado também tomaram Velyka Novosilka, na mesma área.

As cidades eram parte de um cinturão de defesas ucranianas no leste. Outros alvos da Rússia são o centro logístico chave de Pokrovsk e a cidade estrategicamente importante de Chasiv Yar.

Expectativa de negociações

Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que "provavelmente" se reunirá com Volodmir Zelenski, na semana que vem.

"Provavelmente me reunirei com o presidente Zelenski na semana que vem", disse Trump. Questionado sobre se a reunião acontecerá em Washington, o presidente americano respondeu: "Poderia ser em Washington... bem, eu não irei lá", em referência a Kiev, capital da Ucrânia.

Trump também repetiu que tem a intenção de conversar com o presidente russo, Vladimir Putin.

Durante a campanha eleitoral, o republicano prometeu acabar imediatamente com a guerra na Ucrânia assim que assumisse o poder, mas nunca deu detalhes sobre como alcançaria a paz. (COM AGÊNCIAS INTERNACIONAIS)