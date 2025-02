Palmeiras mira retomada no Paulista e Figueiredo vê time focado: 'Buscar o São Bernardo'

Após desperdiçar a chance de vitória no clássico com o Corinthians em função do pênalti perdido nos acréscimos por Estevão, o Palmeiras quer esquecer o empate de 1 a 1 no Allianz, e virar a página para enfrentar o Água Santa, adversário deste domingo, pelo Campeonato Paulista. A necessidade de vitória no elenco aumenta porque a prioridade agora é diminuir a distância para o São Bernardo, líder do Grupo D, com 16 pontos (quatro a mais que o time palmeirense).

O meia Figueiredo, que entrou na vaga de Raphael Veiga nesta quinta-feira, enfatizou o pensamento do plantel, que trabalha para engatar uma sequência de vitórias a fim de melhorar a sua posição nesta fase do torneio Estadual.

"Domingo, contra o Água Santa, será um jogo muito importante para subir um pouquinho na tabela e tentar buscar o São Bernardo, que está muito bem na competição. Vamos fazer um grande jogo e em busca dos três pontos".

Revelado na base, Figueiredo gostou de sua atuação, mas destacou o bom futebol que o Palmeiras apresentou diante do rival no Allianz Parque. Segundo ele, o placar não refletiu o que as duas equipes fizeram em campo. "Acredito que dava para sair com os três pontos".

Nesta quinta-feira, a queda de um avião de pequeno porte na avenida Marquês de São Vicente, no período da manhã, acabou alterando a programação da equipe, que tinha treino programado no CT do clube. Em função do trágico acidente, a atividade teve de ser transferida para a tarde. Os atletas que atuaram mais de 45 minutos no clássico participaram de uma atividade regenerativa. Os demais participaram de um coletivo em espaço reduzido que teve dois tempos de 25 minutos.