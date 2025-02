Rui Costa diz que expectativa é que dólar continue caindo para ter reflexo nos preços

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, afirmou, nesta sexta-feira, 7, que a alta do dólar registrada no final de 2024 foi uma reação "exagerada" do mercado diante da eleição de Donald Trump nos Estados Unidos. Segundo ele, o cenário internacional mais conflituoso gerou expectativas negativas que impulsionaram a valorização da moeda norte-americana.

"Evidentemente que temos desafios sim: o desafio de enfrentar hoje um quadro internacional mais complexo, mais conflituoso, com a eleição recente do presidente dos Estados Unidos que resolveu brigar com o mundo e em função de disso houve uma expectativa muita negativa - em dezembro - do mercado que exagerou na subida do dólar, temendo ações que o governo norte-americano pudesse tomar", declarou ao Portal Metro1 - Rádio Metropole, da Bahia .

Rui Costa destacou ainda que a cotação da moeda estrangeira tem apresentado quedas consecutivas nos últimos dias, o que pode trazer impactos positivos para a economia brasileira. "Mas agora, graças a Deus, o dólar vai recuando. Tem tido quedas seguidas. Ontem foi mais um dia de queda. A expectativa nossa é que isso continue a acontecer para que isso tenha reflexo nos preços praticados no Brasil", afirmou.