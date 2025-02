Manchester City contrata o talentoso meia Nico Gonzalez, do Porto e revelado pelo Barcelona

O Manchester City aproveitou o último dia da janela de transferências no futebol europeu para anunciar mais um reforço em sua dura caminhada para se reerguer em temporada frustrante até o momento. Trata-se do meia espanhol Nico Gonzalez, que estava no Porto e foi revelado pelo Barcelona. O acordo é de quatro temporadas e meia.

"Bem-vindo, Nico Gonzalez. O Manchester City concluiu a contratação de Nico Gonzalez, do Porto, no último dia útil. O jogador de 23 anos se junta ao City em um contrato de quatro anos e meio que o mantém vinculado ao clube até 2029", oficializou o clube de Pep Guardiola.

O reforço é filho de Fran Gonzalez, um dos grandes nomes da história do Deportivo La Coruña. Seu pai era um meia habilidoso que se destacou na Espanha com mais de 700 jogos pelo clube entre 1988 e 2005. A esperança do City é que ele consiga uma rápida adaptação.

"Nico é um jovem meio-campista muito talentoso. Ele é uma aquisição ideal para o Manchester City. Foi uma transferência difícil de concluir porque suas performances nesta temporada foram excelentes e ele tem sido uma parte muito importante do que o Porto está fazendo. Estamos realmente felizes por termos conseguido fazer isso antes que a janela fechasse", celebrou o diretor de futebol Txiki Begiristain. "Ele está pronto para nos ajudar na segunda metade da temporada, enquanto competimos no Campeonato Inglês, Na Liga dos Campeões, Copa da Inglaterra e Mundial de Clubes."

O jogador também não escondeu sua empolgação por acertar com um gigante europeu. "Esta é a oportunidade perfeita para mim nesta fase da minha carreira. Tenho 23 anos e quero me testar na Inglaterra. Não há clube melhor do que o Manchester City para eu fazer isso", disse.

O meia deixou os números ruins do clube na temporada de lado e ainda elogiou os novos companheiros. "Olhe para o elenco que eles têm aqui. É inacreditável, cheio de jogadores de classe mundial. Não há um jogador de futebol no mundo que não gostaria de fazer parte dessa formação", frisou, elogiando, ainda, Guardiola.

"Eu sei da reputação que Pep tem e mal posso esperar para trabalhar com ele. Na verdade, estou honrado que ele queira que eu jogue em seu time. Estou realmente animado. Só quero conhecer meus companheiros de equipe e a equipe aqui e depois quero jogar na frente dos fãs do City".

Destacado pelo City como "um meio-campista versátil, Nico Gonzalez é a quarta contratação do Manchester City nesta janela de transferências. Em busca de uma volta por cima, o clube trouxe Abdukodir Khusanov, o brasileiro Vitor Reis e Omar Marmoush.