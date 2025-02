Petrobras: Venda de gás natural para consumo interno cai 4% no 4º trimestre, a 48 mi m³/d

As vendas de gás natural da Petrobras no quarto trimestre do ano passado tiveram redução de cerca de 2 milhões de metros cúbicos por dia (m³/dia) em relação ao quarto trimestre do ano anterior, somando 48 milhões de m3/d, uma queda de 4%, segundo o Relatório de Produção da empresa divulgado nesta segunda-feira, 3.

Segundo a estatal, a queda se deve à maior participação de outros agentes no mercado e da menor demanda do segmento não termelétrico. Por outro lado, a importação de Gás Natural Liquefeito (GNL) foi 66,7% maior de outubro a dezembro de 2024 do que há um ano antes, somando 5 milhões de m3/d.

A importação de gás da Bolívia caiu 18,8% em um ano, para 13 milhões de m3/d.

A venda da energia elétrica gerada no quarto trimestre do ano passado teve redução de 12,5% em relação ao terceiro trimestre do mesmo ano, em virtude da melhora da afluência nos reservatórios hidrológicos. Já na comparação anual, as vendas de energia tiveram alta de 23,9%, para 942 megawatts-médios (Mwmed)