Hugo Motta leva a avó para primeiro encontro com Lula após eleição na Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), levou a avó dele, Francisca Motta, para o primeiro encontro com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) após a eleição da Casa, realizada nesta segunda-feira, 3. Francisca Motta é uma das integrantes do clã Motta, com força política em Patos (PB), e é deputada estadual, além de ter governado o município entre 2013 e 2016.

Francisca postou fotos do encontro, realizado no Palácio do Planalto, nas redes sociais. Em uma das fotos, Lula beija a mão dela e, em outra, está abraçada com o chefe do Executivo. A ex-prefeita de Patos também participou de uma missa, que celebrou a abertura do ano legislativo na Câmara, ao lado do neto.

O Estadão procurou Hugo e Francisca Motta e a Secretaria de Comunicação da Presidência (Secom) para questionar o teor da conversa entre a deputada estadual e Lula, mas não havia obtido um retorno até a publicação deste texto.

Como mostrou o Estadão, Hugo Motta representa a nova geração da família Motta, que tem uma forte influência no município paraibano de pouco mais de 68 mil eleitores. Atualmente, Francisca é deputada estadual pelo Republicanos. É o sexto mandato dela que já foi eleita em 1994, 1998, 2002, 2006 e 2012.

A família de Motta vem de uma longa linhagem de políticos influentes, com raízes no século XVIII (1701-1800), período do Brasil Colônia, e forte ligação com a elite rural de Patos, no Sertão da Paraíba. O avô paterno, Nabor Wanderley Nóbrega, foi prefeito de Patos entre 1956 e 1959. O avô materno, Edivaldo Fernandes Motta, foi vereador da cidade, deputado estadual (1967-1987) e deputado federal (1987-1992).

Além de Hugo e Francisca, os outros políticos do clã na atualidade são Nabor Wanderley da Nóbrega Filho (Republicanos), pai de Hugo Motta, que foi deputado estadual nas legislaturas iniciadas em 2014 e 2018 e atualmente cumpre seu quarto mandato como prefeito de Patos, a mãe de Hugo Motta, Ilanna Motta, que foi secretária de saúde e chefe de gabinete da avó materna do presidente da Câmara.

Em uma das primeiras entrevistas como deputado federal, em 2011, Hugo Motta afirmou que, desde criança, a política era o seu café da manhã, almoço e jantar. Até hoje, ele é o parlamentar mais jovem a ter chegado ao Congresso Nacional, com 21 anos.

O reduto eleitoral de Motta já esteve na mira de investigações policiais. Em 2016, Ilanna e Francisca investigadas por irregularidades em licitações e contratos públicos firmados pelas prefeituras da região. Na ocasião, Ilanna Motta foi presa por cinco dias, enquanto Francisca Motta foi afastada da prefeitura de Patos. Tempos depois, ambas foram absolvidas pela Justiça.

Em setembro do ano passado, a Polícia Federal (PF) realizou uma operação em Patos para apurar desvios em obras no valor de R$ 4,7 milhões de emendas para o asfaltamento de ruas na cidade. O presidente da Câmara não foi investigado, mas foi o autor do repasse.