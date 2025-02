Ramon revela conselhos de Bernabei e vê disputa sadia por posição com o argentino no Inter

Não faz muito tempo, Bernabei tinha de disputar posição de titular com Renê no Internacional. O veterano foi para o Fluminense, mas o clube gaúcho apresentou Ramon nesta segunda-feira, novamente aumentando a disputa na lateral-esquerda. O reforço revelou que vem recebendo conselhos e dicas do argentino e previu uma disputa sadia.

"Bernabei foi o melhor lateral do Brasileirão, vai ser uma disputa sadia, tudo em prol do clube", afirmou Ramon, que recebeu a camisa 2 e revelou "bom entrosamento" com o novo companheiro e rival de vaga. "Ele já me orientou em situações que o Roger (Machado, técnico) gosta. No final, é tudo pelo melhor do Inter."

Contratado do grego Olympiacos, Ramon assinou ate o fim de 2027 e chega sob a chancela de ser um excelente marcador e uma ótima opção ofensiva por ter muita velocidade e capacidade de apoiar. Ele espera corresponder e agradece a oportunidade.

"Não pensei duas vezes, queria estar no Inter, queria vir jogar aqui. E eu estou muito feliz de estar aqui", disse, satisfeito com o negócio. "Espero ajudar ao máximo meus companheiros, estou aqui para aprender também com grandes jogadores. E eles me receberam muito bem."

O próximo jogo do Inter pelo Campeonato Gaúcho é diante do Brasil de Pelotas, quarta-feira, no Beira-Rio. Mas Ramon já está de olho no Gre-Nal de sábado, fora de casa. "Todo mundo pensa e sonha em jogar um Gre-Nal. Se eu estiver apto, ficarei muito feliz. Todo mundo fala e tem vontade de jogá-lo e comigo não é diferente."

Aproveitou para elogiar a nova equipe. "É uma equipe que qualquer jogador quer estar. Eu falei que queria estar aqui, queria chegar logo, estava ansioso. Agora é dar o meu melhor dentro de campo e ajudar sempre o Inter."