Alcolumbre: recente controvérsia sobre emendas ilustra necessidade de respeito mútuo e diálogo

O presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre (União-AP), pregou um "Legislativo forte" e disse que a "controvérsia" sobre as emendas demonstra necessidade de diálogo, em seu discurso de abertura dos trabalhos parlamentares na sessão desta segunda-feira, 3. No discurso, ele citou princípios de respeito mútuo, cooperação e fraternidade. "A recente controvérsia sobre emendas parlamentares ao Orçamento ilustra a necessidade de respeito mútuo e diálogo contínuo", afirmou.

Ele acrescentou: "As decisões do Supremo Tribunal Federal devem ser respeitadas, mas é igualmente indispensável garantir que este Parlamento não seja cerceado em sua função primordial de legislar e representar os interesses do povo brasileiro, inclusive, levando recursos e investimentos à sua região".

Na ocasião, Alcolumbre defendeu um Legislativo "forte, atuante e respeitado" e disse que essas características são indispensáveis para a normalidade democrática. Também disse que os Poderes não devem invadir funções alheias, nem agir como adversários.

"Se cada Poder cumprir sua missão sem invadir as prerrogativas do outro, se nos concentrarmos nas soluções e não nos embates, construiremos um Brasil mais forte, mais justo e mais próspero", declarou. "O Executivo, o Legislativo e o Judiciário não são adversários, são pilares que sustentam a nação. Conclamo à harmonia e ao equilíbrio, pois somente assim resguardaremos os direitos e as prerrogativas constitucionais do Congresso Nacional", completou.

Alcolumbre fez menção ainda à oposição e pediu um trabalho responsável. "Uma oposição consciente é necessária e sempre bem-vinda na nossa democracia. Vamos reencontrar os fundamentos comuns que nos unem: a cordialidade, o respeito mútuo, o diálogo", disse, sob aplausos. "Precisamos voltar a ouvir antes de falar, e falar sem agredir", acrescentou.

Em relação ao governo, Alcolumbre disse que o povo brasileiro quer uma gestão "que facilite a sua vida, que torne o dia a dia mais simples e menos burocrático".

Na ocasião, estavam presentes o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), o ministro da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha.