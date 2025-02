CCR diz que investimentos em 2024 somaram R$ 7,2 bilhões, quase 20% de alta ante 2023

O grupo CCR informou nesta segunda-feira, 3, que investiu R$ 7,22 bilhões em suas concessões de rodovias, meios de transporte urbanos e aeroportos em 2024, um aumento de 19,7% ante o ano de 2023. Segundo a CCR, foi o maior volume anual de investimentos da história da companhia.

Ainda de acordo com a empresa, alguns dos principais investimentos foram realizados na Serra das Araras, no Estado do Rio de Janeiro, por onde passa a Via Dutra; na ampliação da capacidade da Dutra nas regiões de Guarulhos e São José dos Campos, em São Paulo; na recuperação do pavimento no sistema Anhanguera-Bandeirantes, também em São Paulo; na modernização de dez aeroportos nas regiões Sul, Centro-Oeste e Nordeste; e no recebimento de 36 novos trens e na reforma de 12 estações das linhas 8 e 9 de trens metropolitanos de São Paulo.

Os investimentos realizados no ano passado fazem parte de um plano da empresa de investir R$ 50 bilhões num horizonte de dez anos.

A previsão inclui cerca de R$ 19 milhões em concessões rodoviárias da Rota Sorocabana, em São Paulo, e do Lote 3 do Paraná, que serão assumidas pela CCR, respectivamente, em março e abril.