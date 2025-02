Sheinbaum: pela 1ª vez, EUA anunciaram trabalho conjunto sobre tráfico de armas

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, disse que, pela primeira vez, o governo dos Estados Unidos anunciou um trabalho conjunto para impedir a entrada de armas de alta potência no país.

Em coletiva de imprensa, falando sobre sua conversa com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a líder disse que há interesse em construir a paz em ambos os lados da fronteira, incluindo reduzir a crise pelo consumo de fentanil no lado americano, assim como o tráfico de outras drogas, o que também ajudaria o México. Questionada sobre uma eventual intervenção americana no território mexicano, algo mencionado pelo atual governo de Washington, a presidente disse que nunca ocorrerá, e que a soberania não é negociável.

Na mesma ocasião, o secretário de Economia do México, Marcelo Ebrard, disse que se reunirá na próxima semana com o secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, assim que ele for confirmado no cargo para falar sobre o comércio entre os dois países.