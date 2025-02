Nunes diz que obra no Jardim Pantanal custa R$ 1 bi e quer pagar para moradores saírem

O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), afirmou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira, 3, que a Prefeitura pretende remover a população e demolir as construções do bairro Jardim Pantanal, no extremo leste da cidade, próximo à divisa com Guarulhos.

A região historicamente sofre com alagamentos e ficou em estado crítico neste fim de semana, com as fortes chuvas que atingiram a região metropolitana - até a manhã desta segunda-feira, a água ainda não havia baixado no local.

De acordo com Nunes, a Prefeitura chegou a realizar um estudo sobre a construção de um dique (estrutura de engenharia hidráulica que serve para controlar a água de rios e lagos) contornando o Rio Tietê, que fica naquela região, mas a obra sairia muito cara.

"Nós temos um pré-estudo para fazer um dique ali, de mais de 1 bilhão de reais", disse o prefeito. "Dá para fazer um dique, contornando todo o Rio Tietê, para conter aquela região? Não dá para fazer. Tem que ter transparência, às vezes as pessoas podem gostar, podem não gostar, mas a forma de a gente tratar e lidar com as questões é dentro da realidade", afirmou o prefeito à imprensa.

O bairro nasceu da década de 1980, a partir de uma ocupação popular na área de várzea do Rio Tietê. Por isso, alaga sempre que há cheia do rio.

A Prefeitura diz que, desde sábado, 1º de fevereiro, tem disponibilizados abrigos próximos da região para atender aos desabrigados. Segundo Nunes, também forneceu auxílio moradia a parte das famílias e tem feito doações.

No local, o Tietê passa em seu estado "natural", sem as contenções laterais que existem no trecho da Marginal Tietê. A população que trabalhava em São Paulo, mas não tinha condições de comprar ou alugar um imóvel, encontrou naquela região a oportunidade de levantar uma casa para morar. Hoje, já são cerca de 45 mil pessoas vivendo no bairro.

Dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) mostram que o volume de chuva em São Paulo aumentou nas últimas décadas, por conta das mudanças climáticas. Consequentemente, as cheias do Rio Tietê se tornaram mais frequentes e, logo, os alagamentos no Jardim Pantanal.

"Não tem como lutar contra a natureza", ressaltou Nunes. "A dimensão que é, na localização que está, 30 anos de problemas, eu não vejo outra situação a não ser a gente poder incentivar as pessoas a saírem dali, porque toda vez que chover, vai acontecer isso", disse o prefeito.

Segundo Nunes, a Prefeitura está planejando ofertar o que ele chamou de "ajuda financeira", de R$ 20 mil a R$ 50 mil, aos moradores de região, a depender da localização das suas casas, para que eles deixem o local.

O valor exato a ser destinado aos donos de imóveis no Jardim Pantanal ainda não foram decididos, nem mesmo o prazo para que isso aconteça. O Município pretende demolir as construções e deixar a área inabitada, conforme disse Nunes na coletiva de imprensa, para servir ao seu propósito inicial de várzea do Rio Tietê.

O prefeito afirmou ainda que há pontos de descarte de entulho na região que podem estar piorando os alagamentos. Um homem teria sido preso no sábado por este motivo.

"Eu fiz um sobrevoo sábado lá, e fiquei muito assustado. Crimes ambientais acontecendo de maneira absurda, muitas pessoas fazendo lugares de descarte de entulho, aterrando em muitas áreas da várzea", disse.