Após polêmica, Aline e Diogo Almeida discutem relação por conta do contragolpe no BBB25: - Você preferia que eu saísse?

A casa do BBB25 está daquele jeito depois da formação de paredão do último domingo, dia 2, já que Aline e Vinicius quase foram parar no paredão depois de um contragolpe em consenso das duplas Gracyanne Barbosa e Giovanna, Diogo e Vilma - mesmo o ator estando se envolvendo amorosamente com a policial militar.

A jogada estremeceu o relacionamento, e na tarde desta segunda-feira, dia 3, eles conversaram sobre o ocorrido. Segundo o ator, desde o início do jogo ele tem uma aliança com os gêmeos João Pedro e João Gabriel, e desta vez preferiu usar como critério o fato de Mateus e Vitória terem ido ao último paredão.

Diante disso, a policial militar falou:

- Você não tem controle sobre nada, quando você escolhe alguém para colocar no paredão, você não pode simplesmente torcer pra pessoa voltar. Quando você coloca ela lá, o que você entende é que prefere que a pessoa saia. (...) Quando você me coloca e Vinícius, prefere que eu e ele saiamos do que Vitória e Mateus. Qualquer justificativa que você dê, não vão privar a gente de sair da casa após ir para o paredão. Você não me deu essa prioridade.

Aline ainda argumentou que ao vencer o anjo na semana, preferiu não colocar o brother e sua mãe no Castigo do Monstro, optando por colocar a atriz e o arquiteto, de quem eles eram próximos desde o início do jogo.

- A gente começou a criar um certo vínculo e eu achei interessante priorizar isso. E eu passei na frente de duas pessoas que chegaram antes de você e você não me deu essa prioridade.

Com isso, Diogo tentou se defender, afirmando que a sister sabia que ele era alvo da casa, enquanto os colegas de confinamento não planejavam votar em Delma e Guilherme, dupla que recebeu a imunidade do Anjo.

- Vocês tinham o poder de livrar a gente e vocês também não me livraram. Você também não me livrou.

A sister diz que escolheu genro e sogra por serem próximos desde o início e nunca a colocaram como alvo no paredão, o que Diogo e Vilma fizeram quando receberam a liderança.

- Guilherme e Dona Delma são nossa prioridade e a gente nunca escondeu isso, isso não significa que você nunca tenha sido priorizado nessa sequência. É muito claro que você cresceu na ordem de prioridade quando eu não coloquei você no monstro. E eu me enganei. Porque você não fez questão nenhuma de defender eu e Vinícius.