Kanye West e Bianca Censori não foram expulsos do Grammy

Kanye West e Bianca Censori causaram no red carpet do Grammy no último domingo, dia 2. O casal chegou a premiação e roubou a cena quando Censori tirou o casaco pesado e revelou estar completamente nua por baixo.

A repercussão foi tanta pela aparição relâmpago, que veículos chegaram a dizer que eles haviam sido expulsos depois do ocorrido. No entanto, o TMZ teve acesso a uma fonte da organização do evento, que afirmou que o rapper foi sim convidado para o evento, pois foi indicado na categoria de Melhor Canção de Rap, mas optou apenas por fazer a entrada triunfal, embarcar em seu carro e ir embora ao lado da esposa.

Apesar da passagem rápida diante dos fotógrafos, o casal teria ensaiado a entrada triunfal e Bianca teria recebido uma série de comandos. O programa TV CBS Mornings entrevistou a especialista em leitura labial, Nicola Hickling, que expôs falas enfáticas do músico para a esposa durante a performance.

Enquanto Censori tirava o casaco, Ye falou para a esposa:

- Você está fazendo o seu show agora.

Depois, o músico afirmou:

- Faça o seu show. Estou dizendo que vai fazer pleno sentido. Deixe cair atrás de você e se vire, estou com você.

Censori responde:

- Muito bem, vamos lá.

Após a polêmica aparição, o casal foi visto dançando junto em uma after party. Neste evento, Bianca Censori se cobriu um pouco mais com um body preto transparente.