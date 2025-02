SoftBank e OpenAI planejam oferecer serviços de IA no Japão

O SoftBank Group e a OpenAI, fabricante do ChatGPT, planejam criar uma joint venture para oferecer serviços de inteligência artificial (IA), inicialmente visando empresas do Japão para estabelecer as bases para uma possível expansão mundial.

O CEO do SoftBank Group, Masayoshi Son, disse nesta segunda que a empresa designará mil funcionários este ano para a parceria para dar início às suas vendas e trabalho de engenharia.

Em um primeiro caso, a empresa japonesa gastará US$ 3 bilhões para usar a tecnologia da OpenAI em negócios do próprio grupo.

Em janeiro, o SoftBank Group e a OpenAI anunciaram um plano para investir até meio trilhão de dólares em infraestrutura de IA nos EUA, juntamente com outros parceiros, como a Oracle e a MGX, sediada em Abu Dhabi. Fonte: Dow Jones Newswires.