Filha de Will Smith tieta Milton Nascimento: 'Sem palavras'

A cantora Willow Smith, filha do ator Will Smith, surpreendeu os fãs ao compartilhar registros de um encontro com Milton Nascimento. A artista publicou as fotos em seu perfil no Instagram na noite do último sábado, 1º, mostrando-se emocionada ao lado do ícone da música brasileira.

Willow aparece acompanhada de Milton e da cantora de jazz Esperanza Spalding. O trio trabalhou junto no álbum Milton + Esperanza, lançado em agosto de 2024. O disco concorreu ao Grammy 2025 na categoria de Melhor Álbum Vocal de Jazz, mas acabou perdendo para Portrait, de Samara Joy.

Willow, que também concorreu ao Grammy na categoria de Melhor Álbum de Música Alternativa com Empathogen, legendou a publicação com um breve "Sem palavras", mostrando sua admiração pelo artista brasileiro.

Confira o encontro aqui

Polêmica no Grammy 2025

A presença de Milton Nascimento no Grammy foi marcada por uma controvérsia. Esperanza Spalding, sua parceira no álbum indicado, criticou a organização da premiação por não reservar um lugar para o cantor na área principal do evento.

"Milton não pôde se sentar nas mesas para a cerimônia deste ano. Isso não me agradou. Estou brava porque essa lenda viva não foi considerada importante o suficiente para sentar entre os principais artistas, ou como quer que as mesas no andar principal sejam organizadas", escreveu Esperanza em suas redes sociais.

Para protestar contra a situação, a cantora levou para a cerimônia uma foto do músico, onde se lia: "Essa lenda viva deveria estar sentada aqui!".

Aos 82 anos, o artista se aposentou dos palcos em 2022 e revelou ao The New York Times que Milton + Esperanza pode ter sido seu último trabalho musical.