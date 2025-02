Marco Rubio diz que EUA querem conter fluxo de migração ilegal em parceira com o Panamá

Em evento durante visita ao Panamá, o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, afirmou que a fronteira norte-americana "não começa no Texas ou no México. Ela começa muito mais para baixo", na região panamenha. Rubio também enfatizou que "o que aconteceu com a migração em massa neste hemisfério é bastante lamentável".

"A maioria das pessoas que chegam aqui no Panamá tem como objetivo final chegar aos Estados Unidos. E o que podemos fazer é criar incentivos para que as pessoas não façam essa viagem", destacou o secretário.

Ele ressaltou que, em parceria com o país da América Central, pretende "conter o fluxo de migração ilegal".

"Este é um programa que demonstra como a cooperação com nossos fortes aliados aqui no Panamá pode ajudar a conter o fluxo, criando um desincentivo e enviando uma mensagem clara de que, se você vier de forma irregular, poderá ser parado e devolvido ao seu país de origem. E isso pode ser feito de maneira regular e digna, mas eficaz", detalhou Rubio.