Milton Nascimento ganhou Grammy 27 anos antes de polêmica na premiação

Milton Nascimento, indicado ao Grammy por Milton + Esperanza, teve sua cadeira negada na cerimônia. Esperanza Spalding criticou a organização e relatou o descaso com o artista, que perdeu na categoria para Samara Joy. Entretanto, essa não é a primeira indicação do famoso Bituca: ele já ganhou um Grammy em 1998, na categoria de Melhor Álbum de Música Global.

O prêmio foi concedido, na ocasião, para o álbum Nascimento, que conta com faixas como E Agora, Rapaz?, Rouxinol e Levantados do Chão, com participação de Chico Buarque. A obra é de 1997.

O artista, considerado um dos maiores nomes da música brasileira, também foi indicado em 1992, por Txai, em 1995, por Angelus e em 2002, por Gil & Milton, todos na categoria de Melhor Álbum de Música Global.

Nas redes sociais, a polêmica recente relembrou o Grammy de 1998. "Um artista nato", comentou um. "Você é maior que isso", disse outro.