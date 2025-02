Irmã de Lexa, Wenny homenageia a cantora em ensaio técnico de Carnaval no Rio de Janeiro

Desde que Lexa foi internada com pré-eclâmpsia por conta da primeira gravidez, Wenny vem falando com ainda mais carinho da irmã. Na noite do último domingo, dia 2, não foi diferente quando ela homenageou a cantora e a pequena Sofia durante o ensaio técnico das escolas de samba do Rio de Janeiro. A Rainha de Bateria da Unidos de Bangu, da série ouro, desfilou com um coração com os nomes das duas.

Olha que fofura ela posando aos beijos com o coraçãozinho. Nas redes sociais, Wenny falou que após o ensaio iria para o hospital ficar com elas.

Meu coração está em você, minha irmã Lexa e minha sobrinha Sofia. Ao terminar o ensaio técnico sigo para o hospital para ficar com vocês, minha Dinda. Amor da minha vida! Aliás, amores da minha vida. Creio firmemente em Deus que logo sairemos vitoriosos desse momento delicado que nossa família está passando.