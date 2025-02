Após pisar em escorpião, Ana Maria Braga tranquiliza: - Estou bem, estou em casa

Após pisar em um escorpião, ser picada pelo aracnídeo e precisar de atendimento no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Unesp de Botucatu, Ana Maria Braga surgiu nas redes sociais para tranquilizar os seguidores. A comandante do Mais Você, compartilhou em seu perfil no Instagram um vídeo em que surge bem-humorada para contar que já está em casa.

No registro, a artista começa dizendo:

- Oi, gente! Estou passando aqui para agradecer pelo carinho e pela preocupação de todos? Realmente, eu pisei em um. Rapaz do céu, em um escorpião! Já - imaginou se é brincadeira um negócio desses? Olha a situação, está aqui?

A famosa mostra como está o seu pé e tranquiliza ao completar:

- Estou bem, estou em casa. Eu queria agradecer a todos os médicos e ao pessoal da Unesp de Botucatu, que me recebeu tão bem. Estou em casa e amanhã a gente se fala. Vou explicar por que está dando essa onda toda aí? É o momento do escorpião!

Na legenda, Ana Maria adicionou:

Levar uma picada de escorpião é igual boleto no fim do mês: aparece do nada e dói no coração! Rapaz do céu, não é que eu pisei onde não devia? Amanhã conto tudo para vocês, mas está tudo bem, tá? Vale o alerta que os bichinhos estão por tudo.

Celebridades deixaram mensagens na sessão de comentários aliviados em saber que a apresentadora está bem:

Que bom que está bem nossa Ana Maria Braga. Te amo, escreveu Sabrina Sato.

Graças a Deus, disse Eliana.

Para de dar susto na gente, Ana, comentou Fátima Bernardes.