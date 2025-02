Novo comando do Congresso não deve mudar uso do orçamento secreto, avalia professor

As vitórias de Hugo Motta, para presidir a Câmara dos Deputados, e de Davi Alcolumbre, que passa a comandar o Senado, mostram a unificação de partidos de diferentes espectros em torno dessas candidaturas como fato positivo, mas apontam um continuísmo de modalidades de gestão como a que criou o orçamento secreto, um esquema de distribuição de recursos revelado pelo Estadão e declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal (STF).

A avaliação é do professor de Sociologia e Ciência Política da PUC-RS, Alison Centeno, entrevistado nesta segunda-feira, 3, pela Rádio Eldorado. Para ele, no entanto, a gestão de Motta na Câmara deverá ser mais conciliadora e menos turbulenta do que a do antecessor, Arthur Lira.