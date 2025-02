PMI industrial da zona do euro sobe a 46,6 em janeiro, maior patamar em 8 meses

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da zona do euro subiu de 45,1 em dezembro para 46,6 em janeiro, atingindo o maior nível em oito meses, segundo pesquisa final divulgada nesta segunda-feira, 3, pela S&P Global em parceria com o Hamburg Comercial Bank. O resultado do mês passado ficou acima da leitura prévia, de 46,1. A leitura abaixo de 50, no entanto, mostra que a manufatura do bloco segue em contração.