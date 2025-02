Diego e Daniele Hypólito, Gracyanne e Giovanna estão no terceiro paredão do BBB25

Mais uma berlinda formada! No domingo, dia 2, rolou mais uma formação de paredão no BBB25. Sem que a casa saiba, o público vai votar para eliminar apenas um participante entre Diego, Daniele Hypólito, Gracyanne e Giovanna. Já a dupla de quem sair será enviada para um quarto solitário.

Começando oficialmente a noite de formação de paredão, Aline e Vinícius escolheram Guilherme e Joselma para imunizar. Já como é tradicional, depois chegou a hora da indicação direta dos líderes.

Maike e Gabriel mandaram para a berlinda Diego e Dani. No confessionário, a divisão dos grupos ficou bem clara e poucas duplas foram escolhidas, sendo elas: Aline e Vini, Gracyanne e Giovanna, Diogo e Vilma. Com as duas últimas equipes empatando com quatro votos cada e tiveram que puxar mais duas pessoas em consenso.

Depois de uma conversa longa em que não conseguiam colocar as mesmas duplas como prioridade de voto, Aline e Vinícius foram os escolhidos pelo quarteto já emparedado. Eles ainda puderam disputar a Prova Bate e Volta contra Gracy, Gi, Diogo e Vilma.

Duas duplas iam escapar do paredão com uma prova em que eles tinham que apertar um botão e torcer para tirar a mesma frase em um envelope. Além disso, os dois primeiros a terminar iriam disputar um carro zero.

Com um final acirrado, quem não conseguiu fugir do paredão foram: Gracyanne e Giovanna.