Estreando com tudo! Chappell Roan recebe Grammy de Artista Revelação

Crescendo cada vez mais! Estreando nas categorias do Grammy, Chappell Roan conquistou sua primeira estatueta. A cantora levou a melhor na categoria de Artista Revelação.

No discurso, a cantora, que sempre chama a atenção com o visual único e autêntico, usou o momento para falar da importância de cuidar de todos que trabalham com música. Ela relembrou que começou cedo na área e com a pandemia se sentiu desamparada por não ter recursos básicos de saúde garantidos pela gravadora.

Além da categoria de Artista Revelação, a jovem foi indicada ao prêmio mais importante da noite: Álbum do Ano. Ela disputa com o disco The Rise and Fall of a Midwest Princess, primeiro de Chappell em que ela emplacou vários hits.