Fluminense arranca empate no fim com o Boavista no Carioca, mas é vaiado no Maracanã

O Fluminense voltou a decepcionar a sua torcida neste domingo ao ficar no empate de 1 a 1 com o Boavista, no Maracanã. Com um gol no final do segundo tempo, Samuel Xavier igualou o confronto e diminuiu o vexame da equipe das Laranjeiras, enquanto Marcos Paulo abriu a contagem para o adversário. Insatisfeita, a torcida vaiou o time e também o técnico Mano Menezes.

Na classificação do Estadual do Rio, a situação do time tricolor não é nada confortável. Com apenas sete pontos, o Fluminense aparece como o nono colocado. Já são três jogos sem vencer no torneio. O Boavista, com oito, ocupa o oitavo lugar na competição.

Os dois times voltam a campo pelo Estadual no meio de semana e a equipe tricolor tem o clássico com o Vasco pela frente, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já o Boavista encara o Bangu em Moça Bonita.

Apesar de necessitar da vitória para melhorar a sua situação na classificação, o Fluminense mais uma vez demonstrou fragilidade no setor de criação. O time de Mano Menezes até tomou a iniciativa, mas ofereceu pouco perigo ao adversário.

Melhor em campo, John Arias foi quem mais chamou a responsabilidade. Com a equipe desorganizada ofensivamente, foi na individualidade que o colombiano levou preocupação à defesa do Boavista, que entrou em campo somente para se defender.

Irritada com a apatia da equipe, e também com o 0 a 0 no placar, a torcida do Fluminense não poupou vaias ao time e ao treinador Mano Menezes ao fim do primeiro tempo no Maracanã.

Apático nos 45 minutos iniciais, o Fluminense voltou mais agressivo. Com Riquelme Felipe, a equipe ganhou em velocidade e também em disposição. Aos sete minutos, após participação de Arias, ele arriscou um arremate que assustou o goleiro.

Com ímpeto de atacante, o zagueiro Ignácio protagonizou um dos lances mais bonitos em termos ofensivos. Na área do Boavista, ele teve liberdade para fazer o giro e chutou para outra linda defesa de Diego Loureiro.

Melhor no jogo, o Fluminense acabou castigado em um contra-ataque bem executado pelo adversário. Vitor Ricardo foi lançado pela direita e chegou na linha de fundo. Ao rolar a bola para trás, ele encontrou Marcos Paulo, que bateu de pé direito e estufou a rede de Fábio.

Mano mexeu na equipe, colocou Riquelme Felipe e o time cresceu de produção. De tanto insistir, o empate saiu no final. Gabriel Fuentes dominou a bola na área e, na saída do goleiro, deu uma assistência para Samuel Xavier bater forte e empatar o confronto, selando o empate de 1 a 1 e diminuindo o vexame. Irritada, a torcida voltou a vaiar técnico e jogadores.

FICHA TÉCNICA:

FLUMINENSE 1 X 1 BOAVISTA

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Freytes e Renê (Gabriel Fuentes); Bernal (Lelê), Hércules e Isaque (Riquelme Felipe); Arias, Cano (Serna) e Keno (Canobbio). Técnico: Mano Menezes.

BOAVISTA - Diego Loureiro; Vitor Ricardo, Gabriel Caran, Anderson Conceição e Mascarenhas (Sheldon); Marthã (Leandrinho), Caetano (Alyson), Zé Mateus e Raí; Zé Vítor (Gabriel Conceição) e Marcos Paulo. Técnico: Rodney Gonçalves.

GOLS - Marcos Paulo, aos 14, e Samuel Xavier, aos 40 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Samuel Xavier (Fluminense); Vitor Ricardo, Marthã e Zé Ricardo (Boavista).

ÁRBITRO - Alex Gomes Stefano.

RENDA - Não divulgado.

PÚBLICO - 8.602 pagantes.

LOCAL - Estádio Maracanã, no Rio (RJ).