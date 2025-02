Internacional vence Avenida e abre vantagem na liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho

Não foi tão fácil como esperado, mas o Internacional emplacou a sua terceira vitória consecutiva no Campeonato Gaúcho ao vencer por 1 a 0 o Avenida, neste domingo, no estádio Beira-Rio, pela quarta rodada. O gol da vitória saiu num chute de Bernabei, desviado na defesa, aos 16 minutos do segundo tempo.

Com 10 pontos, o Internacional lidera o Grupo B, e sofre a perseguição do Caxias (6), segundo colocado. O Ypiranga (5) e Pelotas (4) completam a chave. De outro lado, o Avenida é o lanterna do Grupo A. Em quatro compromissos, o time empatou um jogo e sofreu três derrotas.

A semana vai ser importante para o Colorado, que na quarta-feira vai enfrentar o Brasil de Pelotas, de novo em casa. No sábado, o time de Roger Machado fará o clássico Gre-Nal indo até a Arena Grêmio para medir forças com o seu maior rival.

Apesar do amplo domínio no primeiro tempo o Inter não conseguiu ser efetivo. Foram 275 passes, contra apenas 71 do visitante e perto de 64% de posse de bola. Mesmo sendo dominante, a equipe não conseguir inaugurar o placar.

Na volta do intervalo, o técnico Roger Machado apresentou duas mudanças, na tentativa de mudar a forma de atacar o adversário. Entraram os atacantes Enner Valencia e Carbonero nos lugares, respectivamente, do volante Thiago Maia e do atacante Wanderson.

Mesmo com quatro atacantes, o Internacional levou um susto aos seis minutos. De fora da área, Laion chutou forte, a bola quicou e impediu o encaixe do goleiro Anthoni. Ele, preocupado, viu a bola sair pra escanteio após bater no seu braço.

Mas o inesperado gol saiu num lance quase acidental aos 16 minutos. Bernabei, de fora da área, chutou forte em direção ao gol, a bola resvalou no corpo do lateral Paniagua, ganhou efeito, subiu e encobriu o goleiro Rodrigo Mama.

A vantagem devolveu a tranquilidade ao Internacional que poderia ter ampliado, aos 38, quando Vitinho cabeceou uma bola no travessão. Com o jogo sob controle, o Inter administrou o fim de partida tocando a bola e assegurou os três pontos com o 1 a 0.

FICHA TÉCNICA

INTERNACIONAL 1 X 0 AVENIDA

INTERNACIONAL - Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando (Bruno Henrique), Thiago Maia (Enner Valencia) e Alan Patrick (Ronaldo); Wanderson (Carbonero), Wesley (Vitinho) e Borré. Técnico: Roger Machado.

AVENIDA - Rodrigo Mamá; Paniagua, Micael (Caíque Cálito), Vitor Dadalt (Rafael Klein) e Joel Jiménez; Amaral, Laion, Yonathan Gorgoroso e Matheus Martins (Tallyson); Bustamente (Branquinho) e Michel (Bryan). Técnico: Alon Ritter.

GOL - Bernabei, aos 16 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Wanderson e Vitão (Internacional). Joel Jiménez (Avenida).

ÁRBITRO - Wagner Silveira Echevarria.

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).