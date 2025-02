Zé Vaqueiro se emociona ao lembrar do filho que morreu aos 11 meses de vida

Zé Vaqueiro não conteve as lágrimas ao relembrar o ano difícil que enfrentou, isso porque seu filho, Arthur, morreu aos 11 meses de vida em julho de 2024. Ele participou do Caldeirão do Mion no último sábado, dia 1°, e desabafou com o apresentador Marcos Mion sobre todas as dificuldades que enfrentou, mas disse que ainda se manteve firme:

- Esse [2024] foi um ano que eu tive que me dedicar, foi o ano que eu tive que me desafiar, foi o ano que eu tive que ser um homem com idade de menino. E, mesmo assim, o Senhor me surpreendeu em todos os momentos. Em todos os momentos o Senhor estava presente. Então se hoje eu estou com você aqui, se hoje eu canto, se hoje eu dou um sorriso, se hoje eu posso dizer que Deus é fiel, é porque Ele realmente é fiel. E se hoje eu estou de pé aqui, é porque a misericórdia Dele está aqui para mim.

O pequeno nasceu julho de 2023, fruto do casamento do cantor com Ingra Soares, com a Síndrome de Patau, uma malformação congênita que afeta os órgãos internos, incluindo o sistema gastrointestinal e o coração. O bebê morreu aos 11 meses de idade após passar um longo período internado.