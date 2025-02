Lula recebe Alcolumbre e Motta e vai à abertura do Ano Judiciário nesta 2ª-feira

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebe os novos presidentes do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), e da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), na manhã desta segunda-feira, 3. O encontro está marcado para as 10 horas no Palácio do Planalto e contará ainda com o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Os dois foram eleitos no sábado, 1º, com ampla maioria, com apoio do PT de Lula ao PL de Jair Bolsonaro. Alcolumbre recebeu 73 votos e Motta, 444. Eles vão comandar as Casas pelos próximos dois anos.

À tarde, Lula vai à sessão solene de Abertura do Ano Judiciário de 2025, marcada para as 14 horas no Supremo Tribunal Federal (STF).

Lula começa a segunda-feira despachando com o ministro da Secretaria de Comunicação Social da Presidência (Secom), Sidônio Palmeira, e o secretário de Imprensa da Secom, Laércio Portela, agenda que tem sido regular nos últimos dias.

O presidente ainda tem outra reunião da qual o ministro da Secom também participa. Será às 16h, com os ministros da Casa Civil, Rui Costa, e o ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Waldez Góes.

Às 17 horas, Lula despacha com o ministro da Educação, Camilo Santana, e o presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba.