Prefeitura de Ilhabela alerta sobre golpe do IPTU; saiba como é

A prefeitura de Ilhabela, no litoral norte de São Paulo, alerta sobre a circulação, pelo WhatsApp, de boletos não oficiais do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) 2025. Conforme a gestão municipal, a impressão dos carnês do IPTU 2025 ainda não foi liberada, com previsão de disponibilização até o fim desta semana. Qualquer boleto recebido antes da divulgação oficial é falso.

"A Secretaria de Gestão Financeira esclarece que esses documentos não são legítimos e reforça a importância dos contribuintes ficarem atentos para evitar golpes", afirma, em nota.

A prefeitura orienta que a emissão do IPTU 2025 seja realizada exclusivamente pelos canais oficiais, preferencialmente pelo site.

Esse tipo de golpe já foi praticado em outros anos, já que os boletos falsos são impressos simulando as cobranças normais do imposto e apresentam diversas informações verdadeiras, como endereço, nome e até número de CPF, apesar de o número do contribuinte ser falso.