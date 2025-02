Com gol de pênalti, Ponte Preta derrota Água Santa e se reabilita no Campeonato Paulista

Com gol de Danilo Barcelos, de pênalti, nos instantes finais do primeiro tempo, a Ponte Preta voltou a vencer no Paulistão. Em um dos jogos que estão fechando a sexta rodada da fase de grupos neste domingo, a equipe de Campinas bateu o Água Santa, pelo placar de 1 a 0, no estádio Distrital do Inamar, em Diadema. Com o resultado, a equipe, que não vencia há quatro jogos no Estadual, conseguiu se reabilitar.

Já o Água Santa segue na lanterna do Grupo C com quatro pontos e muito perto da zona de rebaixamento geral. Em seis jogos acumulou quatro derrotas, um empate e uma derrota. A chave é liderada pelo São Paulo com dez, seguido pelo Água Santa com nove. O Noroeste vem logo atrás com seis.

Mesmo jogando fora de casa, a Ponte Preta começou a partida em cima do adversário. E, no minuto inicial, criou a primeira chance. Victor Andrade tabelou com Léo Oliveira e saiu cara-cara com Ygor Vinhas, mas acabou batendo por cima. Aos poucos, porém, o Água Santa foi equilibrando a partida.

Do outro lado, a Ponte Preta perdeu uma de suas principais estrelas aos 25 minutos, quando Elvis sentiu uma lesão muscular e precisou ser substituído. Já o Água Santa apostou em chutes de longa distância de Luan Dias e Netinho, mas ambos pararam em boas defesas do goleiro Diogo Silva.

Mas, no final da primeira etapa, depois de muita insistência, a Ponte Preta saiu em vantagem. Aos 47, Victor Andrade invadiu a área e acabou sendo derrubado pelo zagueiro Fábio Sanches. Após analisar as imagens do VAR, o árbitro marcou pênalti. Danilo Barcelos foi para a cobrança e não desperdiçou, mandando a bola no canto oposto do goleiro.

Na volta para o segundo tempo, o Água Santa seguiu tendo mais posse de bola, mas não criava lances de perigo. Já a Ponte Preta se fechou bem na defesa e apostou no contra-ataque para assustar o adversário. Aos 11 minutos, o time visitante recuperou a bola no meio-campo, Jean Dias limpou o marcador e arriscou de fora da área, mas mandou longe do gol.

Mas, nos minutos finais, o Água Santa foi para o tudo ou nada em busca do empate. A melhor chance veio aos 35. Após um bate-rebate na área, Ademilson ficou com a bola, fez o giro e finalizou firme, mas Diogo Silva fez grande defesa garantindo o resultado positivo.

Os dois times voltam a campo neste meio de semana para a disputa da sétima rodada da fase de grupos do Paulistão. Na quarta-feira, a Ponte Preta vai até Bauru para visitar o Noroeste, no estádio Alfredo de Castilho, às 19h30. Já na quinta-feira , o Água Santa visita o Guarani, no Brinco de Ouro, às 19h30.

FICHA TÉCNICA

ÁGUA SANTA 0 X 1 PONTE PRETA

ÁGUA SANTA - Ygor Vinhas; Diogo Batista, Fábio Sanches, Robles e Renan Castro; Villian (Arthur Korek), Netinho (Wesley Dias), Luan Dias (Ramon) e Neílton; Davi Gomes (Gabriel Silva) e Ademilson. Técnico: Marcelinho Paulista.

PONTE PRETA - Diogo Silva; Saimon (Sérgio Raphael), Vicente Concha e Artur (Dudu); Maguinho, Léo Oliveira, Emerson, Elvis (Jean Dias) e Danilo Barcelos; Danrlei (Bruno Lopes) e Victor Andrade (Éverton Brito). Técnico: Alberto Valentim.

GOLS - Danilo Barcelos, aos 47 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - Arthur Korek (Água Santa) e Léo Oliveira, Saimon e Vicente Concha (Ponte Preta).

ÁRBITRO - Fabiano Monteiro dos Santos.

RENDA/PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Estádio Distrital do Inamar, em Diadema (SP).