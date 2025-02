Após derrota na França, Jaime Oncins se diz otimista com futuro do Brasil na Copa Davis

Capitão do Brasil na Copa Davis, Jaime Oncins se mostrou otimista com o futuro da equipe na competição após ter sido dominada pela França e derrotada por 4 a 0 neste fim de semana em Orléans. Com a derrota nas duplas e o confronto já definido, França e Brasil escalaram reservas para a quarta e última partida do duelo. Terceiro melhor francês no ranking, o top 30 Giovanni Mpetshi Perricard derrotou Matheus Pucinelli, 302º do mundo, por duplo 6/4.

"Vejo com otimismo. É uma safra boa e tenho certeza que a gente vai ter muitas conquistas dentro de uma Copa Davis", afirmou Oncins ao ser questionado sobre o desempenho da equipe no confronto. O Brasil viajou à França com Thiago Wild (76º do mundo), João Fonseca (99º), Pucinelli e os duplistas Rafael Matos (38º em duplas) e Marcelo Melo (39º).

O técnico citou a mescla entre a experiência e juventude. Melo tem 41 anos, já foi número um do mundo em duplas e tem títulos de Grand Slam. Aos 18 anos, João Fonseca é apontado por especialistas como grande revelação do circuito.

Oncins citou ainda Thiago Monteiro, 100º do ranking, que tem experiência em Davis e elogiou Pucinelli, de 23 anos. "O Puci jogou bem. Era bomba atrás da outras. Eu até brinquei com ele que eram vários pênaltis que ele teria que tentar defender."

O capitão do Brasil também foi questionado sobre o polêmico lance na segunda partida do confronto, entre Wild e Arthur Fils, sobre o qual o francês admitiu ter sido favorecido. "Nenhuma queixa sobre o que aconteceu. Foi um erro. Foi em um momento muito importante e fez diferença naquele set, mas foi um erro."

Apesar disso, Oncins fez questão de ressaltar que os franceses jogaram melhor e que o erro do árbitro não interferiu no resultado do confronto. Derrotado, o Brasil agora disputa a repescagem da Copa Davis.