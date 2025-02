Justin Baldoni, protagonista de É Assim que Acaba, lança site de acusações contra Blake Lively

Blake Lively e Justin Baldoni estão se enfrentando em uma briga judicial que está cada vez mais polêmica. Os protagonistas de É Assim Que Acaba não param de apresentar mais acusações um do outro.

Dessa vez, segundo a revista Variety, o ator lançou um site com a linha do tempo do caso, que contém cerca 168 páginas.

Ele coloca em ordem os acontecimentos sobre a briga na visão do ator, que já havia apresentado um processo de 224 páginas à Justiça americana. A revista teria procurado a defesa da Blake sobre o site, mas ainda não recebeu um posicionamento.

Baldoni também atualizou o processo contra Ryan Reynolds e o acusou de usar o personagem Nicepool, do filme Deadpool & Wolverine como uma forma de ridicularizá-lo e praticar bullying com a imagem do ator.

No documento, Justin também aponta a morte brutal do personagem pelas mãos de Ladypool, personagem que é dublada por Lively no filme.

Justin defende que o Nicepool seria seu retrato em um personagem cômico, já que o mesmo se diz feminista e apoiador das mulheres, assim como Baldoni.