Lula lamenta morte de Newton Cardoso, ex-governador de MG: 'Importante opositor da ditadura'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lamentou neste domingo, 2, a morte do ex-governador de Minas Gerais Newton Cardoso (MDB), de 86 anos. Em mensagem na rede social X (antigo Twitter), Lula ressaltou a trajetória do político mineiro como um "importante opositor da ditadura" e um dos fundadores do Movimento Democrático Brasileiro (anteriormente com a sigla PMDB) no Estado.

"O advogado e empresário ajudou a fundar o MDB de Minas Gerais e foi um importante opositor da ditadura, tendo sido eleito deputado federal, prefeito mais de uma vez de Contagem e governador do Estado. Meus sentimentos aos familiares e amigos", destaca a mensagem do presidente.

Hoje, a Liderança do MDB na Câmara também fez uma manifestação, relatando que Newton Cardoso "foi um incansável defensor dos interesses de sua região e, em especial, dos mais necessitados". Em nota do dia 31 de janeiro, os familiares do ex-governador de Minas Gerais haviam afirmado que Newton estava em quadro clínico que "inspirava cuidados", com internação nos últimos dias.