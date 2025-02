Padre Fábio de Melo anuncia pausa em shows para tratar depressão: - Minha recuperação não está sendo fácil

O Padre Fábio de Mello usou as redes sociais para comunicar aos seguidores que realizar uma pausa nos shows para intensificar o tratamento da depressão. O religioso explicou que cumpriria com os compromissos marcados em sua agenda até este domingo, dia 2, e então passaria a focar em sua saúde.

Em seu perfil, Fábio declarou:

- A minha recuperação não está sendo fácil, ainda estou me sentindo muito debilitado emocionalmente, mas vou cumprir minha agenda até domingo [?] aí vou fazer uma pausa e intensificar o tratamento.

O padre ainda contou que estava desanimado antes de realizar o show que aconteceu na última sexta-feira, dia 31, mas ele se sentiu melhor após receber o carinho dos fãs presentes.

- Cheguei lá tão destruído, tão desanimado. Entrei no palco e imediatamente fui contagiado positivamente pelo amor daquele povo que estava ali. Tinha tanta gente, a praça estava lotada e todo mundo cantando, do início ao fim. [Também havia] cartazes de manifestação, de amor, de carinho, dizendo que estão rezando por mim. O sentimento com que termino o dia hoje é de um dia difícil, de deslocamento, porque sair de casa para mim não está sendo fácil, mas termino o dia com muita gratidão.