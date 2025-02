Souza passará por cirurgia no tornozelo e vira desfalque do Santos no Paulistão

A lateral-esquerda segue sendo motivo de dor de cabeça para Pedro Caixinha, técnico do Santos. Após a vitória no clássico contra o São Paulo por 3 a 1, o clube confirmou que Souza, de apenas 18 anos, sofrera uma ruptura da sindesmose do tornozelo direito - estrutura que conecta os ossos da tíbia e da fíbula. O jovem precisará passar por cirurgia na próxima semana e está fora do restante do Paulistão.

Souza havia conquistado a titularidade recentemente, em razão da lesão de Escobar, diagnosticado com um edema muscular na coxa esquerda. Com apenas 13 jogos pela equipe principal, sendo quatro partidas em 2025, ele vinha mostrando potencial para se firmar na posição.

Diante da ausência de Souza, a chance caiu nas mãos de Vinicius Lira, uma promessa de apenas 17 anos, que teve uma atuação elogiada contra o São Paulo.

"O Vinicius já tinha jogado anteriormente. É um atleta da seleção sub-17 do Brasil. Desde a primeira oportunidade que teve para treinar com a equipe principal, gostei muito das características dele. Além disso, gostei do caráter que mostrou em campo", elogiou Pedro Caixinha.

A tendência é que Lira seja titular na partida com o Botafogo, marcada para quarta-feira, às 21h35, na Vila Belmiro, pela sétima rodada do Paulistão. A expectativa aumenta com a possível reestreia de Neymar com a camisa alvinegra.

O Santos ocupa a vice-liderança do Grupo B, com os mesmos sete pontos do Guarani. A Portuguesa soma cinco pontos, enquanto o Red Bull Bragantino tem apenas quatro.