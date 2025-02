Governo decide proibir torcidas de Santa Cruz e Sport em 5 jogos após tarde de terror no Recife

As próximas cinco partidas do Santa Cruz Futebol Clube e do Sport Club do Recife serão sem a presença de suas torcidas. A decisão é do Governo de Pernambuco. Em portaria que acata recomendação do Ministério Público de Pernambuco (MP-PE), publicada no Diário Oficial na noite deste sábado, 1.º, fica proibida a presença de público nos próximos jogos em resposta à tarde de terror em várias partes da capital envolvendo participantes de torcidas organizadas dos respectivos clubes.

Como forma de reprimir a violência, a Federação Pernambucana de Futebol (FPF)também determinou que todos os clássicos do Campeonato Pernambucano de 2025 serão disputados com torcida única.

Um balanço realizado pela Secretaria de Defesa Social do estado aponta 14 pessoas detidas por violência em incidentes registrados nos bairros da Iputinga, Torre e Madalena, todos na Zona Norte do Recife. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) da capital diz ter atendido sete "vítimas de agressão física, todas entregues no Hospital da Restauração (HR) com vida". Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver lojas sendo depredadas e pessoas sendo linchadas.

"Precisamos punir aqueles que querem brigar", disse o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, afirmando que a pasta já está identificando os envolvidos. Segundo ele, é necessário, ainda, "ter o controle daqueles que compram o ingresso e acessam o estádio, o que precisa ser feito em colaboração com os clubes."

As "pessoas vestidas de torcedores" foram as responsáveis pelas "cenas de selvageria e de barbárie", declarou a Governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB).

Em nota, a Federação Pernambucana ressaltou que as "cenas lamentáveis de violência não ocorreram nos arredores do estádio e não têm relação direta com a realização do jogo em si, mas que essa é a melhor solução para garantir a segurança dos torcedores e preservar o futebol como um espaço de lazer e emoção".

A partida deste sábado, válida pela 6ª rodada do Campeonato Pernambucano, terminou em 1 a 0 para o Santa Cruz, agora líder da tabela. Ambos os times têm ainda mais três jogos marcados para essa primeira fase. Sport e Santa podem fazer cada um mais oito jogos, caso se classifiquem para a final, marcada para 26 de março.