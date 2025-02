Neymar Jr. viraliza ao pedir que torcedores façam silêncio por conta das filhas

A festa de recepção de Neymar Jr. na Vila Belmiro estava lotada de torcedores que fizeram questão de acompanhar de perto o retorno do Menino da Vila. Enquanto estava saindo do estádio, o jogador de futebol se deparou com fãs vibrando com sua presença e fez um pedido a eles, que acabou viralizando na web.

O craque contou com a companhia dos três filhos no dia que marcou sua volta ao time alvinegro praiano. Na saída da Vila Belmiro, Neymar viu os santistas gritando seu nome e fez um gesto com a mão pedindo silêncio, indicando que Mavie, fruto do relacionamento com Bruna Biancardi, e Helena, sua filha com Amanda Kimberlly, estavam dormindo. Logo depois, foi até os torcedores para interagir com eles.

Vídeos do momento rapidamente viralizaram nas redes sociais, com internautas elogiando o gesto carinhoso do atleta, que não queria acordar as menininhas.

Vale lembrar que Neymar também é pai de Davi Lucca, do relacionamento com Carol Dantas, e o jogador ainda espera mais uma menina com Bruna Biancardi.