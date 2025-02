Recém-casados no civil, ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo celebram: Dia abençoado

Laís Caldas e Gustavo Marsengo finalmente oficializaram a união e se casaram no civil em uma cerimônia intimista no último sábado, dia 1º. Feliz com o momento, o casal compartilhou nas redes sociais um vídeo com detalhes de como foi o dia especial.

Os famosos, que se conheceram no BBB22, mostraram o registro aos seguidores em uma publicação conjunta no Instagram. Celebrando o fato de que agora são marido e esposa, eles revelaram estar ansiosos para realizarem também uma cerimônia religiosa e a festa:

Enfim, casados! Dia abençoado, especial e cheio de amor! Se o civil já foi perfeito, mal podemos esperar pelo casamento religioso e festa!