Corinthians domina Noroeste e inicia mês crucial na temporada com vitória

Com amplo domínio em campo, o Corinthians venceu o Noroeste neste sábado, 1º, por 2 a 1, em duelo válido pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Com gols de Igor Coronado e Talles Magno do lado alvinegro, destaques na partida, a equipe de Ramón Díaz - que foi a campo com um time misto - iniciou com um bom resultado um mês em que terá o calendário apertado e em que terá que colocar a força de seu elenco a prova. Pedro Felipe, já na reta final, descontou para os visitantes.

Com a vitória, o Corinthians chega a 15 pontos no Paulistão e supera, na sexta rodada, a pontuação que obteve na última temporada (14). Além disso, pode assumir a liderança do Grupo A em caso de tropeço do Mirassol contra o Velo Clube ainda neste sábado.

Ainda nesta semana, encara o Palmeiras na quinta-feira, 6; antes disso, enfrenta o Novorizontino, fora de casa, na próxima segunda-feira - ambas as partidas válidas pelo Paulistão.

Para a partida, Ramón Díaz manteve o Corinthians no 4-4-2, com Memphis Depay como um 10 - posição ocupada por Rodrigo Garro, que se recupera de lesão, na última temporada -, enquanto Romero e Talles Magno atuaram abertos no ataque.

Já o Noroeste esperou a definição de Ramón para decidir sua escalação: veio à Neo Química Arena com uma proposta defensiva, com quatro zagueiros, alterando entre uma linha de cinco nos momentos defensivos e mantendo apenas três defensores quando tentava sair com a bola.

No entanto, com um Corinthians compacto em campo, os visitantes mostraram dificuldade para sair jogando com a bola - aos 15 minutos de jogo, a equipe tinha menos de 80% de precisão no passe.

As primeiras chances claras do jogo evidenciaram a pressão que o Corinthians exerceu sobre a saída de bola do Noroeste. Na primeira, após um erro de passe, ainda no setor defensivo, Memphis Depay ficou sozinho com Felipe Alves, que fez boa defesa para evitar o primeiro gol da partida; na segunda, Dudu Miraíma recuou errado a bola e deixou o atacante holandês, novamente, sozinho com o goleiro. De bicicleta, Memphis forçou o goleiro rival a fazer nova intervenção.

Ainda que não tivesse aberto o placar, o domínio do Corinthians em campo não permitiu ao Noroeste chegar ao ataque. Por outro lado, a equipe alvinegra pecava no último passe e centralizava seus esforços com Léo Mana e Talles Magno pela direita, permitindo aos visitantes segurar o ímpeto corintiano após erros no início da partida.

Para abrir o placar, e furar a defesa do Noroeste, o Corinthians precisou novamente de uma desatenção do Noroeste. Carrillo cobrou rápido o escanteio para Memphis Depay na entrada da área, que forçou a terceira defesa de Felipe Alves na partida; no rebote, Igor Coronado conseguiu se infiltrar na defesa e abrir o placar na Neo Química Arena.

À frente do placar na segunda etapa, o Corinthians não mudou sua postura em campo, nem permitiu que o Noroeste criasse grandes oportunidades para criar a partida. Coronado, autor do gol, mostrou boa movimentação e era um dos atletas que mais tentou criar jogadas no lado corintiano no segundo.

Surge dele, justamente o segundo gol. Da entrada da área, Coronado enxergou a infiltração de Charles, que rolou para Talles Magno ampliar a partida. O atacante chega a seu quarto gol no Paulistão e lidera a artilharia da equipe na competição. Na reta final, o Noroeste, que ainda teve a expulsão de Rodolfo Filemon, diminuiu com Pedro Felipe, mas não teve forças para buscar o empate.

O Corinthians também se preocupou em preservar seus atletas para a sequência decisiva de fevereiro. Além do clássico com Palmeiras e Santos, o time inicia a disputa da Pré-Libertadores ainda neste mês, na segunda fase, contra o Universidad Central, da Venezuela, e enfrenta o Novorizontino, fora de casa, já na segunda feira. Nos próximos dias, time jogará quatro vezes.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 2 X 1 NOROESTE

CORINTHIANS - Hugo Souza; Léo Mana, André Ramalho, Cacá e Matheus Bidu (Palacios); Raniele, André Carrillo (Charles) e Igor Coronado (Luiz Eduardo); Romero (Yuri Alberto), Talles Magno (Héctor Hernández) e Memphis Depay. Técnico: Ramón Díaz.

NOROESTE - Felipe Alves; Rodolfo Filemon, Carlinhos, Maycon e Renan Araújo (Cicinho); Maykon Jesus, Dudu Miraíma, Léo Costa (Pedro Felipe), Denner (Jonatas Paulista) e Thiago Lopes (Matheus Blade/Jenison); Carlão. Técnico: Paulo Comelli.

GOLS - Igor Coronado, aos 34 minutos do primeiro tempo. Talles Magno, aos 30, e Pedro Felipe, aos 44 do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Cacá e André Ramalho (Corinthians); Renan Araújo, Rodolfo Filemon e Cicinho (Noroeste).

CARTÃO VERMELHO - Rodolfo Filemon (Noroeste).

ÁRBITRO - João Vitor Gobi (SP).

PÚBLICO - 43.150 pessoas.

RENDA - R$ 2.6000.989,00.

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).