Tenho excelente relação com Haddad; ele está dando máximo de si, diz novo presidente do Senado

O novo presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União-AP), defendeu neste sábado, 1º, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com quem disse ter "excelente relação". Ele lamentou disputas políticas e partidárias que, segundo o senador, tentam desconstruir a figura de um homem público que está dando o máximo de si.

"Tenho excelente relação com ministro Haddad. É até uma oportunidade, sem ser advogado do ministro, mas de perceber que ele está dando o máximo de si para tentar ajudar na agenda econômica do Brasil", disse em entrevista ao Estúdio i, da Globonews "Infelizmente temos disputas partidárias e políticas que acabam entrando em outra esfera e tentando desconstruir a figura de homem público que está dando o máximo de si", enfatizou.

Alcolumbre ainda classificou o chefe da equipe econômica como "grande quadro do governo" e disse já ter conversado com Haddad antes da eleição para se colocar à disposição de "caminhar lado a lado", como fez quando Paulo Guedes era ministro da Economia de Jair Bolsonaro.

"Eu reconheço e respeito o ministro Haddad como grande quadro do governo, tenho relação extraordinária de relacionamento pessoal e já me coloquei à disposição caso viesse a vencer para caminhar lado a lado do ministro Haddad como fiz com o ministro Guedes", concluiu.