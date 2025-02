Lira: Encerro presidência com sensação de dever cumprido

O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), disse neste sábado, 1, em uma de suas últimas manifestações à frente da Casa Baixa, que termina seu mandato com sensação de dever cumprido. Ele acaba de abrir a votação para o novo presidente da Câmara.

"Encerro essa presidência com sensação de dever cumprido", disse ele em seu discurso. Lira mencionou projetos aprovados em sua gestão, como a autonomia do Banco Central e as medidas relacionadas à pandemia do coronavírus, que ainda estava em andamento no início de seu primeiro mandato como presidente da Câmara. "Nossa presidência foi sobre entregar, deixar legado ao País, produzir avanços legislativos", disse ele.

"Meus amigos deputados, é chegado o momento de despedir e de agradecer", declarou Arthur Lira. Ele demonstrou apoio ao candidato Hugo Motta (Republicanos-PB), franco favorito na disputa, e o tratou como alguém com eleição garantida. Afirmou que o candidato é um nome de consenso. "Hugo, ao trabalho, o Brasil tem pressa. Vamos em frente, muito obrigado a todos sempre", declarou Arthur Lira.

Além de Hugo Motta, também são candidatos a presidente da Câmara os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Henrique Vieira (Psol-RJ). Essas candidaturas, porém, têm pouco apoio partidário.