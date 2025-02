Começa a votação da eleição à presidência e à Mesa Diretora da Câmara

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), declarou aberta a votação da eleição para a presidência e para a Mesa Diretora da Casa, às 17h25 deste sábado, 1º, com a autorização da abertura das cabines de votação pela Secretaria-Geral da Mesa. O candidato com maior apoio dos partidos é o deputado Hugo Motta (Republicanos-PB). Também se candidataram ao cargo os deputados Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Henrique Vieira (PSOL-RJ). Para obter a vitória, o candidato à presidência deve ter maioria absoluta de votos.

Com a sessão em andamento, os deputados vão até as urnas eletrônicas instaladas no Salão Verde, espaço contíguo ao plenário, e escolhem seus candidatos. O voto é secreto. Finalizada a votação, o resultado da eleição para presidente é mostrado no plenário, e o eleito toma posse imediatamente. Ele preside a parte seguinte da sessão, quando são divulgados os resultados das votações para os demais cargos da Mesa, e conduz as votações em segundo turno, caso necessário.

CARGOS EM DISPUTA

Presidência - conduz as sessões e tem como um de seus principais poderes definir quando e se projetos são votados. Cargo atualmente ocupado por Arthur Lira (PP-AL) e que deve ser ocupado por Hugo Motta (Republicanos-PB);

1ª Vice-presidência - Cargo atualmente ocupado por Marcos Pereira (Republicanos-SP) e que deve ser ocupado por Altineu Côrtes (PL-RJ);

2ª Vice-Presidência - Cargo atualmente ocupado por Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e que deve ser ocupado por Elmar Nascimento (União-BA);

1ª Secretaria - Cargo atualmente ocupado por Luciano Bivar (União-PE) e que deve ser ocupado por Carlos Veras (PT-PE);

2ª Secretaria - Cargo atualmente ocupado por Maria do Rosário (PT-RS) e que deve ser ocupado por Lula da Fonte (PP-PE);

3ª Secretaria - Cargo atualmente ocupado por Júlio Cesar (PSD-PI) e que deve ser ocupado por Delegada Katarina (PSD-SE);

4ª Secretaria - Cargo atualmente ocupado por Lucio Mosquini (MDB-RO) e que deve ser ocupado por Sérgio Souza (MDB-PR);

Suplências - Cargos atualmente ocupados por Gilberto Nascimento (PSD-SP), Pompeo de Mattos (PDT-RS), Beto Pereira (PSDB-MS) e André Ferreira (PL-PE). Os postos devem ser ocupados por Antônio Carlos Rodrigues (PL-SP), Paulo Foletto (PSB-ES) e Paulo Barbosa (PSDB-SP).