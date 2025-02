Mãe e irmã de Neymar Jr. teriam evitado ficarem próximas de Bruna Biancardi em evento do Santos

O convívio entre sogra e nora nem sempre é simples, e tudo fica ainda mais complicado quando falamos da vida de famosas. Por exemplo, Bruna Biancardi e Nadine Gonçalves, namorada e mãe de Neymar Jr., são conhecidas por protagonizarem alguns... climões.

Dessa vez, segundo informações da colunista Fábia Oliveira, o clima pesado tomou o evento de apresentação do jogador de futebol ao Santos na Vila Belmiro. Nadine e Rafaella, irmã do atleta, teriam feito de tudo para ficarem mais afastadas de Bruna.

A avó e tia de Mavie preferiram ficar mais próximas de Helena, a terceira filha de Neymar, fruto de seu rápido relacionamento com Amanda Kimberlly.

Porém, quem não teve nenhum climão em se declarar para o ex-affair foi a cantora Gabily.

Nas redes sociais, a cantora compartilhou uma sequência de vídeos e fotos ao lado de Neymar e foi sincera na legenda:

Amigo é aquele que te dá a mão quando a vida te tira o chão, quando o mundo desaba em sua cabeça e te faz perder a ação, quando tudo vem contra você e ele cuida do seu coração. Amigo é aquele que entra no barco com você e enfrenta as tempestades, mesmo sabendo que ele também pode de alguma forma afundar, mas ele permanece ali, só para não te deixar afogar.