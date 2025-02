Morre aos 37 anos de idade DJ que trabalhou com Karol Conká e Linn da Quebrada

No dia 1° de fevereiro, durante a manhã, foi anunciada a morte de Boss in Drama nas redes sociais do jornalista Fernando Oliveira.

A DJ e produtora ficou conhecida por seu trabalho na música, além de ter produzido o álbum Ambulante, de Karol Conká, ter colaborado com Linn da Quebrada, Jaloo, Tuyo e outras celebridades.

A artista era muito conhecida no cenário musical eletrônico e começou a ganhar fama ainda em 2007. Boss in Drama morre aos 37 anos de idade, mas a causa oficial não foi revelada.