Gisele Bündchen estaria mais feliz do que nunca com a gravidez

Gisele Bündchen estaria mais feliz do que nunca com a terceira gravidez. A modelo está esperando um filho do atual namorado, Joaquim Valente, e segundo a revista People, uma fonte próxima revelou que ela está vivendo um ótimo momento e que a gestação chegou para alegrá-la.

Gisele está ótima. Ela parece mais feliz do que nunca. Está realmente florescendo. O bebê foi uma boa surpresa. Joaquim mal consegue esperar para que ele chegue logo, disse a fonte.

Vale lembrar que a gravidez foi anunciada em outubro de 2024 e que Gisele já é mãe de Benjamin Rein Brady e Vivian Lake, frutos de seu antigo casamento com Tom Brady.