Alcolumbre: sou defensor intransigente do diálogo e da construção coletiva

Candidato à presidência do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP) afirmou neste sábado, 01, ser um "defensor intransigente" do diálogo, da construção coletiva e de soluções compartilhadas. "Para mim governar é ouvir, e liderar é servir, e é disso que nosso País precisa agora, uma liderança que una e não que divida", disse Alcolumbre da tribuna em discurso aos colegas que se reúnem para escolher o próximo presidente do Senado.

"É grande honra subir à tribuna humildade e determinação renovada para apresentar minha candidatura. Vocês me conhecem, sabem do meu compromisso verdadeiro com essa instituição, com Brasil e população que confia em cada um de nós para representar seus sonhos e esperanças", disse o senador.