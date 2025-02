PL/Altineu Côrtes: acredito que Hugo Motta vai unir o nosso partido

O líder do PL e mais cotado para a 1ª vice-presidência da Câmara dos Deputados, Altineu Côrtes (RJ), disse acreditar que a sua bancada deve dar apoio integral à candidatura de Hugo Motta (Republicanos-PB) e não ter dissidências em favor do deputado Marcel Van Hattem (Novo-RS).

As declarações ocorreram nesta sábado, 1º, data da eleição da presidência da Câmara. Na ocasião, Côrtes mencionou o café da manhã com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), onde, conforme mostrou o Broadcast Político, houve um apelo por unidade aos deputados da bancada.

"Eu acredito que a candidatura do Hugo Motta vai unir o nosso partido", declarou. "Não existe fechamento de questão. A gente teve, agora, um café da manhã muito tranquilo, muito bacana, e eu acredito que a Câmara vai ficar bastante forte com a unidade do PL na candidatura do Hugo Motta."

Ele acrescentou: "O partido já está definido, do apoio integral ao Hugo Motta, que é o mais importante para a Câmara e para o Brasil". O deputado não quis cravar o número de votos que Motta deve obter.

Côrtes também não antecipou as pretensões nas negociações sobre as comissões temáticas da Câmara. Segundo o deputado, essas definições devem ocorrer somente no início de março.