PSDB filia dois senadores e sigla indica Plínio Valério como líder no Senado

O PSDB indicou o senador Plínio Valério (AM) como líder da bancada do partido na Casa Alta. A sigla ganhou mais dois representantes no Senado, após a filiação de Oriovisto Guimarães (PR) e Styvenson Valentim (RN), que antes estavam no Podemos.

Com mais de um filiado com cadeira no Senado, o PSDB volta a ter uma liderança do partido dentro da Casa. "A Presidência recebe ofício em que PSDB indica Plínio Valério como líder da bancada", informou o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, neste sábado, 1º, durante sessão para votação que elegerá a próxima presidência.