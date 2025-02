Lily Collins: Nasce primeira filha da atriz de 'Emily em Paris'

Lily Collins, estrela da série Emily em Paris (Netflix), acaba de dar boas vindas à sua primeira filha. O bebê foi gerado em barriga de aluguel. A atriz e seu marido, o cineasta Charlie McDowel, agradeceram publicamente em suas contas de Instagram todo o apoio que tiveram durante o processo.

"Bem-vinda ao centro do mundo, Tove Jane McDowell", declarou o casal. "Palavras nunca serão suficientes para expressar nossa eterna gratidão a todos que nos ajudaram ao longo do caminho".

O casal ainda presentou os fãs com uma foto da recém-nascida, postada em collab no Instagram na madrugada de sexta-feira, 31. No final da postagem, a mensagem: "Te amamos ao infinito e além".

O anúncio foi feito no dia seguinte em que Lily havia postado uma homenagem ao pai, Phil Collins, cantor e vocalista da banda Genesis, que fez um sucesso estrondoso nos anos 1980. McDowell também vem de uma família de estrelas. Ele é filho dos atores Malcom McDowell e Mary Steengurgen.